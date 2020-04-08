وزير التعليم: رسالة مهمة لأولياء أمور وطلاب الصفين أول وثانية ثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة مهمة لأولياء الأمور والطلاب، في الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي"، إنه يحمد الله أن الدولة المصرية، استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية، في المرحلة الثانوية، ما أدى لأن مصرنا الحبيبة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء إختبارات الكترونية، في أثناء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة، لأبنائنا في منازلهم، حماية لهم، ولمستقبلهم.

وأوضح وزير التعليم، في بيان له، أنه نظرًا لم نراه من محاولات مؤسفة، ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم، ومن تحريض مباشر للطلاب، بعدم خوض الاختبارات، فأنني أود أن أوضح، أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور، وفي نفس الوقت يدمرون تعليم أبنائهم.

وتابع: "أنني على ثقة تامة في معلمي مصر الأجلاء، وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور، وذكاء أبنائنا الطلاب، في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة، من معدومي الضمير والنخوة والوطنية".

ولكن يجب أيضًا، أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات، وألخصها هنا:

-سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم، إذا ثبت عليه تهمة التحريض، وسوف يحاسب قانونيًا وجنائيًا.

-تستطيع الوزارة، أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية، أم غير ذلك من إدعاءات.

-سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مارس، ولن تستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.

-الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني، سوف يدخل "دور ثاني" في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.

-الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني، سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

وتهيب الوزارة، بالسادة أولياء الأمور والطلاب، بالالتزام وأداء الامتحانات في مواعيدها، حرصا على مستقبل الطلاب ولن تتوانى الوزارة، عن تقديم أفضل ما لديها، لبناء جيل من شبابنا، يقود هذا الوطن في السنوات المقبلة بإذن الله.