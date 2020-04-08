"دعونا نحارب معا".. وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء أمور الطلاب

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مقطع فيديو من برنامج "مساء DMC"، من حلقة أمس الثلاثاء، الذي عرض فيه الإعلامي رامي رضوان، تسريب صوتي، يوضح تحريض أحد المعلمين للطلاب بعدم الدخول على سيستم وزارة التعليم، وعدم خوض الامتحانات الالكترونية، وكانت رسالته موجهة لطلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة.

ونشر "شوقي"، هذا الفيديو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا عليه: "هذه هي الحرب ضد أن نتقدم، وهي مستمرة منذ عامين كاملين، لكن تستطيعوا ان تتبينوا الآن، من يريد إيذاء أبنائكم، وكيف يفعل هذا".

وتابع: "أنا أثق تماما في كفاءة الغالبية الساحقة من المعلمين الأجلاء وأولياء الأمور والطلاب، دعونا نحارب معا، من يريد أموالكم على حساب تعليم أبنائكم، والله الموفق والمستعان".

ويظهر في التسريب صوت طالبة تقول: "يا جماعة محدش يحل بكرة حاجة، وكله يكتب إن السيستم يقع منه، وأن السيستم وقع كذا مرة، عشان يلغوا لنا امتحان آخر السنة ده خالص، ياريت كله يعمل كده ويكتب في الشكاوي إن السيستم وقع كذا مرة".

بينما ظهر صوت مدرس يحرض الطلبة على عدم المشاركة في الامتحان قائلًا: "سيبكم من الهبل ده واللي بيعمله بنقول لكم امتحان تجريبي وانتوا بلعتوا الطعم ونجحتوا التجربة، يعني لو ماكنش الطلبة دخلوا ومنفعتش كنتم نجحتم أتوماتيك، بس إنتم هبل لأن عرفتوا تمتحنوا من البيت عادي وتحلوا عادي والامتحان الجاي يا بابا هتمتحنه لوحدك ومش هيبقى في القاهرة والإسكندرية وأسوان، وخلي اللي قاعد فرحان وأنا عمال انصح، والناس بتغلط، وواحدة من زمايلكم المحترمين غلطت".

وتابع: "فشدوا حيلكم وهتمتحنوا كل واحد فيكم لوحده في البيت، لحد ما ييجي شم النسيم هيبقى فيه حظر تجول وماحدش هينزل وهيبقى امتحان واحد، واسال بتوع تانية السنة اللي فاتت".