8 تشابهات بين مسلسلي "la casa de papel" و"Prison Break"

طرحت منذ أيام شبكة نتفلكس الموسم الرابع من المسلسل الاسباني العالمي "لا كاسا دي بابل" بحلقاته الثامنية والذي حقق شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بفضل فكرة السطو والنجاح فى تنفيذها، ولكن تشابه المسلسل بشكل كبير واقتبس عددا من الافكار من المسلسل الأمريكي العالمي "بريزون بريك" الذى عرض لأول مرة عام 2006.

وترصد "الوطن" 8 تشابهات تجمع المسلسل الإسباني والأمريكي فيما يلي:

- السطو: تبدأ قصة المسلسل الإسباني بالسطو على بنك صك العملة في إسبانيا، فحين في المسلسل الامريكي تبدأ بالسطو على بنك عادي.

- الرغبة: في المسلسل الإسباني ينفذ البروفسير خطة السطو من أجل تخليد فكرة والده الراحل، فحين في المسلسل الأمريكي كانت رغبة السطو هي تحرير مايكل بطل العمل لشقيقه.

- العبقرية: كلا من البروفسير في المسلسل الإسباني ومايكل سكوفيلد في المسلسل الأمريكي يتمتعان بعبقرية فذة وتخطيط لا مثيل له، ودائما ما يسبقان الشرطة.

- الحب: يقع البروفسير في المسلسل الاسباني فى حب مفتشة الشرطة بعد ان كان قد خطط بأن يوهمها بحبه، ونفس الامر الذى حدث مع مايكل فى المسلسل الامريكي الذى بنى قصة هروبه على ايقاع سارة تانكردي فى حبه ثم يحبها فعليا ويتزوجها

- تغير الوظيفة: تسبب البروفيسير في أن تترك "راكيل" مفتشة الشرطة عملها بعد أن وقعت فى حبه، وهو نفس الأمر الذي حدث مع سارة التي تركت الطب بعد أن وقعت في حب مايكل.

- لعبة الورق: مايكل في المسلسل الأمريكي كان مهووسا بتصميم "بط" من ورق مقوي، فحين البروفسير مهووس بتصميم ديناصورات من نفس الورق.

- المهمة: الموسم الأول والثالث من لاكاسا دي بابل يسطو الفريق أول مرة على بنك صك العملة وبنك إسبانيا، فحين إن الموسم الأول والثالث في المسلسل الأمريكي يتم فيه الهروب من سجن في أمريكا والهروب من سجن في دولة بنما.

- فساد الأنظمة: تدور فكرة المسلسل الأمريكي على فساد مؤسسة الرئاسة الأمريكية ومشاركتها مع رجال أعمال فاسدين للنصب على الشعب، في حين تدور فكرة المسلسل الأسباني عن فساد الحكومة الإسبانية.