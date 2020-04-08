بينها اليمن وكوريا الشمالية.. 10 دول لم تسجل إصابات بكورونا حتى الآن

رغم سيطرته على مختلف الدول والقارات حول العالم، إلا أنّه ما زالت صفحات بعض البلدان بيضاء مسجلة نجاتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعددها 16 دولة فقط، بين آسيا وأفريقيا ودول أوقيانوسيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

توجد 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، وحتى 2 أبريل الجاري لم تسجل 18 دولة ظهور حالات فيروس كورونا فيها، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلا أنّه خلال الأيام القليلة الماضية سجلت اثنين منهم حالات إصابة.

كوريا الشمالية هي واحدة من تلك البلدان الخالية من الفيروس، بعدما حسمت الصحة العالمية الأمر اليوم، على أن تواصل الفحص، ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي، موضحة أنّها تتلقى "تحديثات أسبوعية" من وزارة الصحة الكورية الشمالية، وأنّ البلد الآسيوي المنعزل لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمله الوطني بالعاصمة بيونغ يانغ.

ومن ناحيته، قال إدوين سلفادور ممثل منظمة الصحة في كوريا الشمالية في رد على رسالة بالبريد الإلكتروني: "حتى الثاني من أبريل، أجريت فحوص كوفيد-19 على 709 أشخاص وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا، لا تقرير يفيد بوجود إصابة بكوفيد-19، هناك 509 أشخاص في الحجر وهم أجنبيان و507 مواطنين".

وقبل ساعات، أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ اليمن لا يزال خاليا من فيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح أمس الاثنين، موضحة أنّ المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يوميا.

ونجت أيضا دولا أخرى بالقارة ذاتها، حيث يقعوا في آسيا الوسطى، وهم "طاجيكستان، وتركمانستان".

ومن بين 54 دولة افريقية شهدت إصابات بكورونا، نجت اثنتين فقط حتى الآن، هم مملكة ليسوتو، وجزر القمر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

10 دول أخرى لم تسجل حالات إصابة، كونها جزر صغيرة وزوارها في الواقع قليلون، فهم الأقل زيارة في العالم وفقا لبيانات الأمم المتحدة، كونهم معزولين ذاتيا من الأساس عند تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي عليها، وهم دول في أوقيانوسيا، الواقعة بجزر المحيط الهادئ الاستوائية، بحسب الجامعة الأمريكية، وهم: "جزر سليمان، جمهورية ناورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو".