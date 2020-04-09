المتهم بقتل والده يكشف تفاصيل جريمته أمام النيابة: "كنت بدافع عن أمي"

"قتلته كنت بدافع عن أمي.. كان بيضربها.. مقدرتش أمسك نفسي.. مسكت السكين وفضلت أضرب فيه لحد ما مات".. بهذه الكلمات بدأ الشاب العشريني المتهم بقتل والده، بسرد تفاصيل جريمته المروعة أثناء مثوله أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهم قائلا: "أنا مكنتش عايز أقتله.. ده أبويا.. بس هو كان دايما بيضرب أمي ومسك السكينة وكان عايز يقتلها.. قتلته أنا.. ربنا يرحمه كان حبيبي".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، المقترنة بالسرقة، ومثل المتهم جريمته، وسجلت جهات التحقيق تفاصيل الجريمة بالكامل.

وجاءت التفاصيل طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، أن مشادة كلامية وقعت بين الزوج وزوجته وتطورت إلى تشابك بالأيدي، وتدخل الابن لمناصرة "امه" فقتل والده بـ10 طعنات، وفر هاربا، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبطه، وجرى التحفظ عليه، وأمر العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية، لقطاع جنوب الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالي القرية، بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لعامل، 48 عاما، مصاب بـ10 طعنات في مختلف أنحاء جسده، وباستكمال الفحص والتحري، تبين أن المجني عليه، وقعت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب خلافات زوجية، هدد على إثرها بسلاح أبيض فتدخل نجله، 20 عاما، واستخلص السكين منه وسدد عدة طعنات حتى أزهق روحه، وفر هاربا، وتمكنت القوات من ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة.