تأجيل جلسات البرلمان حتى 29 أبريل

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفا في 12 أبريل 2020، ليكون موعد الجلسات العامة الأربعاء 29 أبريل.

يأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وأبلغت الأمانة العامة لمجلس النواب الأعضاء بالموعد الجديد لانعقاد الجلسات البرلمانية.

وقال عبدالعال، في رسالته التي وجهها إلى الأعضاء، وحصلت "الوطن"، على نسخة منها: "في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الإجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامتكم، مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد".

وتابع: "وفقا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك".

وأتم: "قرر رئيس المجلس تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفا في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020، حفظ الله مصر".