الوزراء عن تأخير موعد الحظر ساعة: يهدف لمنع التكدس في الأساس

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يجب أن ننظر لقرار تأخير موعد الحظر ساعة على أن الهدف منه هو تقييد الزحام يمكن تصنفه كإجراء احترازي أو وقائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد على شاشة "الحياة": "خروج الموظف من شغله بيسبب حالة من التكدس رغم الجهود الكبيرة من وزارة النقل ورغم تقليل زمن التقاطر وهو الأقل في العالم".

وتابع: "أحد الحلول غير التقليدية إن الحظر يبتدي 8 والموظفين أما يخلصوا شغلهم الساعة 5 هيتوزعوا على مدار 3 ساعات، عشان ميسببوش حالة من التكدس، ولو دا إجرء تسهيلي وإن الخطر راح زي الناس مبتقول كنا شغلنا المحلات هي كمان لكن دا مش صحيح ودا إجراء لمنع التكدس في الأساس".