الديهي: دول عظمى كسرت أعناقها بسبب كورونا.. ووضع مصر تحت السيطرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار مجلس الوزراء اليوم بتمديد حظر التجول لمدة أسبوعين على أن يبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يعني أن الأمور تحسنت، موضحًا أن حديث رئيس مجلس الوزراء اليوم رسالة بأن الوضع مازال حتى هذه اللحظة في حالة ترقب، والوضع حتى الآن تحت السيطرة، ويسير وفقًا للسيناريوهات الموضوعة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حذر من أنه حال وصل عدد الإصابات لـ 250-300 حالة يوميًا يكون الوضع في هذه المرحلة خارج عن السيطرة، موضحًا أن العالم من حولنا في أزمة، والدول الكبرى انكسرت أعناقها بسبب أزمة كورونا، والأمور في مصر حتى الآن تحت السيطرة.

وأشار الإعلامي، إلى أن الوضع لا يتحمل أي نوع من الإهمال والاستهتار، فأجهزة الدولة تقوم بكل ما عليها من واجبات ويتبقى قيام المواطن بدوره، مشددًا على أن شهر أبريل مفصلي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، "مقدمين على أعياد ومناسبات دينية للمسلمين والمسيحيين، وداخل موروثنا الثقافي طقوس معينة للاحتفال".

ودعا المسلمين والمسيحيين والمساجد والكنائس، إلى محاولة ضبط النفس وإعلاء مصلحة المواطن وحق الإنسان في الحياة على باقي الحقوق، وتوعية المواطنين بأننا في فترة استثنائية وأن هدف جميع الأديان الحفاظ على حياة الإنسان، معقبًا: "بلاش نبتز الناس بشعائر الدين في الظرف الاستثنائي التاريخي غير المسبوق، علشان نعيش وبلدنا تعيش لا بد من نصيحة المواطنين بأهمية الحفاظ على أرواحهم".