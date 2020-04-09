الناظر: يجب تطهير النقود بالكحول بعد سحبها من ماكينات الصرف

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، اليد، الجلد، العين بسرعة وبطريقة غير مباشرة لذلك يجب علينا تجنب الأماكن المزدحمة لأنه إذا حدث سعال أو عطس لشخص واحد من الممكن أن ينقل الفيروس للعديد وكورونا ينتقل بسرعة كبيرة، لافتاً إلى أنه إذا تم محاصرة ذلك لا يحدث مضاعفة.

وأضاف الناظر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الفيروس يستمر على المسطحات، النقود لمدة ساعات، مؤكداً على أن إرتداء الكمامات والجوانتي مفيد جدا ويتم إستعمالهم في حالة الخروج من المنزل للقبض يجب أن يتوافروا معنا بالإضافة للكحول لتطهير النقود سواء الورقية أو المعدنية بعد سحبها من ماكينات الصرف، بعد ذلك يجب التخلص منهم بتقطيع الكمامة والجوانتي إلى قطع صغيرة والتخلص منهم حتي لا يكون هناك إحتمال ضعيف بعدم إستخدام غيري لهم.

وتابع، أن فيروس كورونا من المحتمل أن ينتقل من خلال الهواء والكلام بالمسافات القريبة.