حملات لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية في أسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأرض الزراعية في حي شرق وحي غرب ومراكز القوصية وأسيوط وصدفا والقوصية وديروط وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء.

وكلف المحافظ اللواء عصام سعد كلا من المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ لقيادة حملات حي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط.

كما ترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، حملات مراكز الجنوب، بينما ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد حملات مراكز الشمال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإزالة مخالفات البناء دون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.