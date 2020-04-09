ساويرس: دفعت أجور العاملين بالكامل.. "مش هيحصل إني أمشي حد"

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص، بعدم تخفيض رواتب العاملين فيها أو فصلهم.

وقال نجيب خلال مداخلة عبر سكايب، بفضائية "سكاي نيوز العربية": "هذا القرار يتوقف على قدرة كل شركة على الاحتمال، مقدرش أتكلم على شركات قد لا تحتمل دفع هذه الأجور، لكن إحنا عشان مؤسسة كبيرة، تحملنا الأمر، وندفع الأجور بالكامل، ومش هيحصل إني أمشي حد أو أخفض الأجور 50%".

وأضاف، أنه يدعم قطاع السياحة في مسألة خفض أجور ورواتب العاملين فيها، حتى لا تُفلس: "لا بد أن يكون هناك تدخل من الدولة، حدث نوع من تفهم الوضع في مصر، وفي أمريكا جرى تخصيص تريليوني دولار، ولكن الأموال لا تستطيع إنعاش الوضع الاقتصادي وحدها، ويجب أن يرجع العاملون لتشغيل الماكينات".