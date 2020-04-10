"مفيش إصابات جديدة".. تفاصيل رفع الحجر الصحي عن 27 ألف شخص في بني مزار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم رفع الحجر الصحي عن قريتي القيس وأبو جرج التابعة لمركز بني مزار في المنيا بعد انتهاء الفترة وعدم ظهور حالات جديدة بعد مخالطتهم لعدد من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد سكان قريتي القيس وأبو جرج 27 ألف نسمة.

وتابع أنه تم توفير كافة السلع والمتطلبات اليومية لأهالي قريتي القيس وأبو جرج، وسط التزام تام من جانب أهالي القرية لإجراءات الحجر الصحي التي استمرت 14 يوما.

وكشف أنه تم اتخاذ فرض حجر صحي بقرية منشية نيازي بالمنيا بعد ظهور حالة إيجابية، بعد ظهور حالة لشخص قادم من تركيا وقام بنقل العدوى إلى والده وزوجته وشقيقته.