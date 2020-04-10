الخرباوى: الإخوان منهجهم بث الخوف وصناعة الفوضى للسيطرة على الناس

قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن منهج جماعة الإخوان الإرهابية يعمل على بث وصناعة الفوضى بين الجميع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عناصر الإخوان تستغل جائحة كورونا من أجل تحقيق أهدافها.

وتابع ثروت الخرباوي أنه في عام 2006 تم إنشاء أكاديمية التغيير في لندن وكان رئيسها طبيب مصري يدعي هشام المسري، كما ظهر كتاب تحت مسمى "إدارة التوحش" الذي قام بتأليفه أحد عناصر تنظيم القاعدة يدعى محمد خليل الحكايمة والذي يتم اتباعه حرف بحرف وكلمة بكلمة من جانب عناصر الإخوان، من خلال إدارة الخوف ثم صناعة الفوضى من جانب عناصر الإخوان.

وأشار المفكر السياسي إلى أن الدولة المصرية واجهت مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط النظام المصرفي من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لوقف الحرب في المجال الاقتصادي من جانب الإخوان.