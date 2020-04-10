لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض في حصيلة وفيات كورونا بإسبانيا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 605 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصا.

وسجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152.446 إلى 157.022 حالة.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.