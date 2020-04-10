واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بالدخيلة، لاتهامه بحجب 1500 قفاز، و1490 عبوة "كحول"، بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما تم ضبط مالكة محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بالزقازيق، لحيازتها 2750 قفاز وكمامة، و 200 عبوة كحول إيثيلي مجهولة المصدر، وغير معلن عن أسعارها تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي الزقازيق أيضا، ضبطت الحملات، مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدون ترخيص، لحيازته 1400 قفاز طبى وكمامة، و50 عبوة كحول إيثيلي، مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبطت الحملات مالك مستودع بوتاجاز بالقناطر الخيرية، لتصرفه في 1050 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ببيعها بأزيد من السعر الرسمي، وباعها بـ 141750جنيهاً تقريباً.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.