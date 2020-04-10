"كتاب مصر" ناعية فؤاد طمان: تبقى سيرة الأدبية خالدة عبر الأجيال

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، الشاعر فؤاد طمان، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

وجاء فى بيان النقابة:" تنعى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ورئيسها الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، إلى الوسط الثقافي العربي بصفة عانة والمصرى بصفة خاصة، ببالغ الحزن، الشاعر الكبير فؤاد طمان، تاركًا العديد من الدواوين الشعرية التى تحمل هم وطنه، والتى ترجمت للعديد من اللغات، فقد فقدنا جسد الراحل ولكن يبقى إرثه أمام جميع الأجيال على مر العصور".

وأوضحت النقابة، أن الشاعر الراحل كان مساهما فى الحياة الأدبية بشكل كبير، حيث كانت له جائزة باسمه تمنح سنوية من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كما أن الجائزة تمنح بعد إجماع مجلس الأمناء المكون من الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، رئيس مجلس الأمناء، والشاعر محمد عبدالمطلب مقرر لجنة الشعر، ومحمد الشهاوى، وفؤاد طمان، رحل الشاعر عن عالمنا ولكن تبقى سيرته الأدبية خالدة بيننا".

ولد الشاعر فؤاد طمان فى محافظة الجيزة 3 ديسمبر 1943م، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1965، وتخرج فى الكلية الحربية ثم ندب للقوات البحرية 1967م. واختير فؤاد طمان عضوا بوفد مصر فى احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، واحتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، ومهرجان المحبة باللاذقية، ودورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى.

كتب الناقد الكبير الأستاذ الدكتور محمد زكى العشماوى دراسة عن شعره قال فيها : "من خلال التجربة الخلاقة عند شاعرنا فؤاد طمان دخلنا إلى عالم جديد . . إلى دنياه الفريدة المبتدعة"، كما كتب الشاعر فاروق شوشة عن شعره مقالين فى جريدة الأهرام أعيد نشرهما فى مؤلفاته أبرز فيهما ملامح التغرد متمثلة فى "لغته الشعرية المحكمة شديدة النقاء والتكثيف والحسم وموسيقاه المتنوعة وصورة الشعرية المدهشة التى تفوق لوحات العتاة من الرسامين والمصورين"، وترجمت مختارات من شعره للغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية واليونانية.