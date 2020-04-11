9 خطوات للحصول على رخصة فرش مناسبات أمام المحال

قال اللواء ماهرهاشم رئيس حي باب الشعرية، إن من يرغب في الحصول على ترخيص بفرش مناسبات موسمية أمام المحلات المرخصة، عليه التوجه إلى الحي التابع له لاستخراج رخصة مؤقتة.

وأضاف هاشم، لـ"الوطن"، أن أي محل ينصب سرادق أو فرش أمام المحل دون الحصول على رخصة يعرض نفسه للمساءلة والغرامة، مشيرا غلى أنه في أوقات المناسبات مثل المولد النبوي وحلول شهر رمضان تلجأ بعض المحال إلى إجراء عروض أمام أبوابها، وهذا لايسمح به إلا وفق إجراءات معينة، منعا للفوضى أو المساس بالرصيف.

وأوضح أن الإجراءات المطلوبة لفرش مناسبات موسمية أمام المحلات المرخصة 9 خطوات، هي:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- السداد في الخزينة المختصة.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- تقديم أصل الرخصة.

- آخر إيصال تفتيش.

- آخر إيصال نظافة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.