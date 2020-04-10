فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة في 31 مدينة تركية

أعلنت السلطات التركية، فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة في 31 مدينة، ابتداءً من منتصف ليل اليوم، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في تركيا، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1006 حالات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار قوجة، إلى تسجيل 4 آلاف و747 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47 ألف و29 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس ألفين و 423 شخصا، مع شفاء 281 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأضاف قوجة أنه تم فحص ما مجموعه 30 ألف و864 شخصا.