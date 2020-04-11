اليوم.. بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بعد تخفيضها

تبدأ اليوم محطات الوقود، في الثامنة صباحا، تموين السيارات بالأسعار الجديد للبنزين والتي أعلنتها أمس وزارة البترول، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3.9% بقيمة 25 قرش.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، أمس، تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك، حيث انخفض سعر بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80، بالإضافة إلى سعر طن المازوت، فيما لم تتغيير باقي أسعار المنتجات البترولية، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2020.

وجاء تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي كما يلي:

البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر.

- البنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر.

- البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.