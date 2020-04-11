تطهير المعديات النيلية في ديرمواس وسور مستشفى العزل بملوي

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، اليوم السبت، حملات الرش والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ اليوم.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في أقصى جنوب المحافظة، حملة لرش كافة القطاعات والمصالح الحكومية، وتم تطهير المعديات النيلية أمام قريتي الحاج قنديل وتل العمارنة بشرق النيل.

وفي مركز ملوي، طهرت الوحدة المحلية مكتب التضامن والشئون الاجتماعية والمجزر والحملة الميكانيكية وسور مستشفى العزل وشبكة الكهرباء.

وفي العدوة تم تنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم بمبني الوحدة المحلية، ومركز الشرطة، وماكينات ATM والمدارس ومستشفي الحميات والمحكمة، ومستشفي العدوة المركزي وشوارع بورسعيد، ومصطفي كامل.

وأطلق شباب قرية دروة بملوي، مبادرة تحت عنوان "دروة أقوى بشبابها"، لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تعقيم جميع الشوارع، بمشاركة 20 شابا متطوعا، وقد وفر عدد من الأهالي المعدات ومواد التعقيم، وتم تعقيم معظم مناطق القرية أكثر من مرة سواء كانت شوارع أو مصالح حكومية ومداخل بعض المنازل.

وقال شباب المبادرة إن الموقف يتطلب أكثر من مجرد التوعية والإرشاد في ضوء المشاركة الفعالة لاجتياز المحنة من خلال تضافر كافة الجهود واتحاد فئات المجتمع لتقديم ملحمة وطنية تؤكد الولاء والانتماء من أجل رفعة واستقرار الوطن.