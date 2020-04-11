ساويرس: وضع الطبقة الأكثر عوزا مقلق.. وأخشى عليهم من الإصابة

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن الذي يقلقه من تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الطبقة الأكثر عوزا، لافتًا إلى أن هناك 10 ملايين مصري، متواجدون في العشوائيات.

وأشار ساويرس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث": إلى أن هذه الطبقة، لا تتحمل فكرة الحظر، معقبًا: "خاصة أنهم يعيشون في أماكن ضيقة ومكتظة، وأخشى عليهم من الإصابة، ومش هيتحملوا الحظر لفترة طويلة".

وتابع: "شايف إن هذه الطبقة مستفيدة من الحظر، وقلقان عليهم، لطبيعة سكنهم في هذه المناطق المكتظة، ليس ذلك فقط، بل إن قلة عملهم ممكن تؤذيهم في أكل عيشهم، لأنهم شغالين باليومية".