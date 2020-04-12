الإسماعيلية تلغي جميع الاحتفالات بأعياد الربيع

قرر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع لهذا العام، وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار المحافظ التأكيد على حظر أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنين تحت أي ظرف، وفى حال حدوث أي تجمع يتم فضه على الفور، عدا الحالات الضرورية التى يقدرها مأمورو الضبط القضائي فى حينه.

وطالب المحافظ الجميع الالتزام بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن احتفالات شم النسيم التى تقام بالإسماعيلية كل عام يحضرها أكثر من نصف مليون مواطن من محافظات مصر المختلفة.