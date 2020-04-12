إحباط عملية نقل 70 طن سكر تمويني مدعم لمصنع ومخزن بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل بالجيزة مُحملة بكمية كبيرة من السكر المُدعم، حال قيامه بتفريغ الحمولة لمصنع ومخزن بالوراق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (قائد سيارة نقل بمقطورة) مُحملة ب 70 طن (سكر مُدعم) من قِبل الدولة معبأة داخل أجولة) بتفريغ حمولتها بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط السيارة المشار إليها "المحملة بكمية من أجولة السكر" والتي بلغت أوزانها نحو (48 طن سكر مُدعم)، وبمواجهة (قائد السيارة) قرر أنه يقوم بنقل السكر المُدعم من إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنة بمحافظة الدقهلية إلى أحد المصانع بمحافظة القليوبية، إلا أنه خالف خط سيره وقام ببيع باقي الحمولة لكلاً من (مصنع – مخزن "لتعبئة السكر" بدون ترخيص) كائنين بدائرة قسم شرطة الوراق، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن المصنع وضُبط بداخله (12 طن سكر مُدعم)، وأمكن أيضا ضبط المدير المسؤول عن المخزن وضُبط بداخله (10 طن سكر مُدعم)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بشراء السكر المضبوط بقصد تخزينه وبيعه بأسعار مغالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.