إنستجرام يطلق ملصق "Thank You Hour" لشكر رواده على بقائهم بالمنزل

أعلنت إدارة تطبيق إنستجرام، أنها ستطلق مساء اليوم ملصق "Thank You Hour" على التطبيق إنستجرام.

وقالت الشركة في بيان: "لاحظنا في ظل أزمة تفشي وباء (كوفيد-19) مبادرة الكثير من المستخدمين من جميع أنحاء العالم إلى تقديم طرق وأفكار غير مسبوقة لدعم أصدقائهم وأفراد أسرتهم ومجتمعاتهم".

وتابعت: "لأنّ الجميع ملتزمٌ اليوم بالبقاء في المنزل، تتزايد الرغبة في التعبير عن الامتنان والتقدير وتوجيه رسائل الشكر للدعم والتشجيع وكافة المبادرات والأنشطة التي ساعدت المستخدمين على تخطي هذه الأوقات الصعبة".

واستكملت: "اليوم سنقدم الملصق (sticker) الجديد Thank You Hour مع قصة مشتركة على إنستجرام (shared story) والتي يمكن للمستخدمين المشاركة فيها للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لكل من يدعمهم أو ما يساعدهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة".

وذكرت الشركة بعض الملاحظات التي تضمنت ما يلي:

• يمكن إضافة ملصق Thank You Hour إلى أي قصة على إنستجرام باختياره من مجموعة الملصقات

- سيكون الملصق الثاني ضمن المجموعة بجانب ملصق "خليك_فالبيت" مباشرةً.

• هذا الأسبوع وابتداءً من الساعة 7 مساءً (بالتوقيت المحلي) وبصورة يومية سيتم تثبيت القصة المشتركة Thank You Hour" أعلى مجموعة القصص، حيث يمكنكم مشاهدة جميع الأشخاص الذين تتابعونهم واستخدام هذا الملصق.

• سيُتاح الملصق الجديد والقصة المشتركة في دول محددة حول العالم وسنواصل التوسع إلى دول جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.