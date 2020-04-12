فيديو.. تعرّف على قنوات عرض مسلسلات رمضان 2020

تواصل القنوات التليفزيونية، العمل على قدمٍ وساقٍ، للانتهاء من ملامح الخريطة الدرامية، الخاصة بكل شاشة، في شهر رمضان المُقبل، حيث أعلنت بعض القنوات عن المسلسلات التي ستعرضها في هذا الشهر الكريم، وطرح البروموهات الخاصة بها.

وترصد "الوطن" القائمة شبه النهائية لمسلسلات رمضان وقنوات العرض، وهم كالتالي:

- "الفتوة" لـ ياسر جلال

يُعرض مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، عبر قناتي "الحياة" و"الحياة دراما" في شهر رمضان، ويُشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، دياب، أحمد خليل، مي عمر، رياض الخولي، مها نصار وهنادي مهنا، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وغلب على البرومو قالب الأكشن والإثارة، حيث تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، يدير تلك الأحياء فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم "الفتوة"، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

- "لما كنا صغيرين" لـ ريهام حجاج

عرضت شبكة تليفزيون الحياة، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"، تمهيدًا لعرضه عبر شاشتها في موسم دراما رمضان، وذلك بالتزامن مع قناة "dmc" وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج في ثاني بطولة مطلقة لها بعد مسلسل كارمن، والفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة اللين يعودان للدراما بعد فترة غياب كبيرة.

"لما كنا صغيرين" تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "آرت مبكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى ومحمود حجازي.

- "بـ100 وش" لـ نيللي كريم

وتضم الخريطة الدرامية لشبكة تليفزيون "الحياة" في رمضان، مسلسل "بـ100 وش" للفنانة نيللي كريم، حيث تقع الأحداث في إطار كوميدي لايت.

مسلسل "100 وش" يشارك في بطولته أمام نيللي كريم كل من آسر ياسين، شريف دسوقي، علا رشدي، ميدو عادل وكوكبة من النجوم.

وقالت النجمة نيللي كريم، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنَّ "100 وش" هو الاسم الأنسب لأحداث مسلسلها الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بعد قرار الجهة المنتجة بتغييره بعد أن كان يحمل اسم "النصابين" في أثناء مرحلة التحضيرات، مشيرة إلى أنَّها تجسّد دور نصابة بحسب الأحداث، وهو دور جديد عليها لم تُقدمه في سابق أعمالها.

- "دهب عيرة" لـ يسرا

طرحت شبكة تليفزيون "الحياة"، البرومو الدعائي لمسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا، والمُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع مجموعة قنوات "Cbc".

وتجسد يسرا، شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائمًا بحل مشاكل أخواتها في العمل وتهمل ابنها الذي يجسّد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنًا.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا، كلًا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنا وتيام مصطفى قمر.

- البرنس لـ محمد رمضان

وأعلنت مجموعة قنوات "dmc" عن طرح مسلسل "البرنس" عبر شاشتها، في موسم دراما رمضان، ضمن مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية، حيث ظهر في البرومو نجوم العمل ووجود خلاف فيما بينهم كأشقاء جمعهم المشهد حول الميراث، وتنازل الأب عن الميراث له، وأن بقية أشقائه ليس لهم حق فيه، وظهر الفنان محمد رمضان في آخر البرومو في أثناء ارتدائه ملابس السجن.

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

- الاختيار لـ أمير كرارة وأحمد العوضي

تعرض مجموعة قنوات "ON" عبر شاشتها، في شهر رمضان، بشكلٍ حصري، مسلسل "الاختيار"، للفنان أمير كرارة، وأحمد العوضي.

وظهر "كرارة" في البرومو الدعائي للمسلسل وهو يوجه رسالة لابنه الطفل، مستخدما خريطة، موضحا مدى أهمية بعض الأماكن خاصة سيناء، ومحاولات الإخوان في نشر الفوضى والاستيلاء عليها، إذ تدخل القوات المسلحة في حروب مع الجماعات الإرهابية للقضاء عليهم.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، ويتناول قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة "سينرجي".

- "ونحب تاني ليه؟" لـ ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

وتعرض قناة "Cbc"، مسلسل "ونحب تاني ليه؟"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، عبر شاشتها في شهر رمضان، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، علا رشدي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة "سينرجي".

- "رجالة البيت" لـأحمد فهمي وأكرم حسني

يُعرض مسلسل "رجالة البيت" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، بالتزامن عبر قنوات "dmc" و"Cbc" و"ON" في شهر رمضان المقبل.

وشهد البرومو، محاكاة "فهمي" و"أكرم" مشهد النهاية في فيلم "العار"، بطولة النجمين الراحلين نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، في أحد مشاهد المسلسل بشكل كوميدي، وذلك عبر امتلاك بطلا المسلسل لمزرعة لبان.

يشارك في المسلسل إلى جانب أكرم حسني، أحمد فهمي وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

- "فرصة تانية" لـ ياسمين صبري

يُعرض مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، عبر قنوات "dmc" و"Cbc" و"ON" في شهر رمضان المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول شخصين ينفصلان بعد قصة حب تجمعهما، فيما يحتاج كل شخص إلى فرصة ثانية لتصليح أخطائه السابقة.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنث، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوث، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.

- "ليالينا" لـ إياد نصار

تعرض قناة "Cbc" عبر شاشتها وبشكلٍ حصري، مسلسل "ليالينا" للفنان إياد نصار، في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

المسلسل من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ويأتي ذلك، إلى جانب مجموعة من المسلسلات، لم يتحدد منصات عرضها بعد، منها "فلانتينو" للفنان عادل إمام، و"عمرو دياب" للفنانين مصطفى خاطر وعلي ربيع، و"النهاية" للفنان يوسف الشريف.