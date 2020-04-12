إزالة 19 تعد على الأراضي الزراعية خلال يوم واحد في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إزالة 19 حالة تعد بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، أمس السبت، ضمن حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة التى وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وقال "مختار" في تصريح صحفي، إن إجمالي الإزالات لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ أوائل مارس الماضي وحتى أمس السبت وصلت إلى 91 حاله تم إزالتها بمساحة 4 أفدنة وقيراطين و11 سهمًا.

وأضاف المحافظ أنه تم إزاله حالتين للتعدى بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 107 مترًا مربعًا، وعن حالات مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى تم إزاله 38 حالة تعدى بمساحة 4278 مترًا مربعًا.

وأكد "مختار" أن الدولة عازمة على استعاده حقوقها، وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التى هى فى الحقيقة ملك الشعب المصرى كله.