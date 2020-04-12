روسيا: نأمل بالموافقة النهائية على صفقة "أوبك+"وتوقيعها في غضون أيام

أعربت روسيا عن أملها في أن تتم الموافقة النهائية على صفقة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، والتوقيع عليها في غضون أيام، وتوقعت استمرار الأوضاع الحالية في السوق حتى نهاية العام.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد: "آمل في أن يتم الاتفاق حول الصفقة نهائيا والتوقيع عليها خلال الأيام القريبة".

وأشار نوفاك إلى أن الأوضاع غير المريحة، في سوق النفط العالمية، بما فيها الوتيرة المنخفضة لارتفاع الأسعار، ستستمر حتى نهاية العام الجاري وفق أقل تقدير.

وأشار نوفاك في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليونين أو 3 ملايين برميل يوميا.

وأعرب وزير الطاقة الروسي عن أمله أن تستعيد المحادثات مع الولايات المتحدة الثقة المتبادلة بين الطرفين وأن تؤدي لحوار مستمر في مجال الطاقة.

وأعلنت مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا وحلفاء آخرين الخميس الماضي، خططا لخفض الإنتاج بأكثر من الخمس من أجل دعم الأسعار المتداعية جراء أزمة فيروس كورونا.

ورفضت في حينه المكسيك تخفيضات الإنتاج التي طلبت منها، مما عطل توقيع الاتفاق النهائي.