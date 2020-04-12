احتفال مفاجيء بعيد ميلادها وقت الحظر.. ابنة الشهيد هشام: "ناقصة بابا"

عقارب الساعة اقتربت من الثامنة مساءً، دقت ساعة الحظر، الشوارع أصبحت فارغة من المارة، والمنازل تخللها الدفء بسكانها، من بينهم ابنة أحد شهداء الشرطة، التي قادها الحظ لأن يأتي عيد ميلادها في أيام حظر الحركة الجزئي الذي تفرضه الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فلم يكن أمامها سوى قضاء يوم عيد ميلادها في البيت، والتنازل عن إقامة حفل لها تماشيًا مع ظروف البلد، ولم تكن تعلم أنها على موعد مع مفاجأة ستسعدها وتعوضها عما فاتها من متعة وفرحة.

10 إبريل.. هو يوم ميلاد فرح ابنة الشهيد هشام عز العرب، والتي لم تتح لها الفرصة العيش مع والدها لاستشهاده وهي في عمر أقل من عام، كانت الأسرة تنوي الاحتفال بعيد ميلاد أصغر أفرادها "فرح"، إلا أن ظروف الحظر الذي فرضته الدولة بدأ من الساعة الـ8 مساء، ضمن أحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لم تتح لهم فرصة إجراء عيد ميلاد لها.

"كنت أتمنى أن أرى هذه السيارات"، بهذه الكلمات بدأت شيرين عبدالرحمن زوجة الشهيد هشام، حديثها لـ"الوطن"، فكلما شاهدت السيارات تجوب الشوارع للترفيه عن المصريين في أوقات الحظر، إلا أنها تفاجأت، أمس، في الساعة الـ6 مساء، من أحد العاملين بشركة المتحدة يخبرها أنهم يريدون الاحتفال بعيد ميلاد "فرح"، لأنه من الممكن أن تمنعهم الظروف من الاحتفال.

سعادة كبيرة انتابت زوجة الشهيد هشام، وأسرتها بالاحتفال الذي جرى أمام المنزل وتفكير كافة فئات المجتمع في أسر الشهداء والاحتفاء بهم في كافة المناسبات، "فرح شفتهم نزلت عشان تحتفل معاهم وشاركها عدد من سكان المنطقة للاحتفال بها".

كلمات بسيطة تحدثت بها "فرح" ابنة الشهيد، والتي أتمت عامها السادس، أمس، وهي في غاية السعادة بالاحتفال بعيد ميلادها، وبالسيارة التي حملت صورة والدها، وتلقت كعكة عيد الميلاد "تورتة"، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التي أسعدتها كثيرا، إلا أنها تري أن فرحتها غير مكتملة، "كان نفسي بابا يبقي معايا في عيد الميلاد كنت هبقي مبسوطة أكثر".

العميد هشام عزب، أحد شهداء الشرطة، حيث توفي في عام 2015، في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، إثر انفجار عبوة ناسفة، حيث كان حينها في خدمة مرورية ويؤدي مهام وظيفته.