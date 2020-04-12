كاهن كنيسة: المسيحيون يحتفلون بالأعياد ويصلوا داخل منازلهم

قال القس مكاريوس فهيم، كاهن عام القاهرة وأستاذ اللاهوت، إن أقباط مصر يحتفلون بالأعياد المسيحية ويصلون في بيوتهم، نتيدة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة تحاشيا لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المسيحيين يحتفلون بأحد السعف ويصلون في بيوتهم سائر الصلوات، "كل الناس مقدرة الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله".

وأوضح "فهيم"، أنهم يسيرون وفقًا لتعليمات الدولة وذلك للحفاظ على البلاد، لافتًا إلى أن الكتاب المقدس أمر المسيحيين بطاعة الحكام: "بنشوف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحبته للمسيحيين وأنه أول رئيس ييجي الكنيسة وبيهني كل الشعب وبيتكلم معانا ولما يحصل وباء ويطلب مننا نخلي بالنا من التجمعات واحنا بنرد له الجميل وبنقول مفيش مشكلة ونقفل الكنايس لمدة بسبب الظروف".