اليوم.. صرف منحة الـ500 جنيه لـ"المستحقين" في المحافظات

اعتمدت الحكومة سلسلة من الإجراءات، قبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة، حيث وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرى المديريات، على مستوى 27 محافظة بالمتابعة، من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية، لمتابعة أعمال صرف المنحة، اعتباراً من اليوم حتى الخميس المقبل.

وأوضح أن المنحة مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، تُصرف من مكاتب البريد، وفروع البنك الزراعى المصرى، ومراكز الشباب، التى يتم صرف المعاشات منها.

مكاتب البريد ومراكز الشباب وفروع البنك الزراعى تستقبل "العمال".. والصرف لمن استقبلوا رسائل على هواتفهم

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافى حدوث أى تجمعات، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك، القائمين بعملية الصرف لتذليل أى صعوبات أو عوائق، لافتاً إلى إعداد تقرير يومى بالوضع فى أماكن الصرف فى نهاية كل يوم.

وأوضح «سعفان» أن إجمالى المنحة 1500 جنيه؛ تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيراً إلى أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءاً من غد، وتستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالى، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق، قبل 24 ساعة من موعد الصرف، وإشارة لمكتب البريد، أو فرع البنك الزراعى المصرى، الذى سيتم الصرف منه.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، مع 5 وزراء، وشدّد على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية فى أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين، مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المواقع. وأشار إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أى مواطن من الذين سجّلوا بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية إليه، منعاً للتزاحم.