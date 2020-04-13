بالبطاقة الشخصية فقط.. تفاصيل القنوات الإلكترنية للبنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي لعملائه جيلا جديدا من الفروع يعمل على تقديم الخدمات المصرفية من خلال قنوات إلكترونية بديلة ترسيخا لمبدأ الخدمات الذاتية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الخدمات التي يستطيع العميل الحصول عليها من خلال القنوات الإلكترونية، وفقا لما أعلنه البنك، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات المقدمة من خلال الـITM:

خدمة جديدة تعمل على تواصل العميل مع ممثل البنك من خلال فيديو تفاعلي ويتم إدارتها من قبل صرّاف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة، ومنها:

ـ سحب نقدي بحد أقصى 30000 جنيه مصري.

ـ إيداع نقدي بحد أقصى 50000 جنيه مصري.

ـ إيداع شيكات البنك الأهلي للتحصيل (للأفراد).

الخدمات الذاتية

وهي خدمة تمكن العميل من الاشتراك، أو طلب خدمات البنك بصورة أسهل من خلال الطلبات الإلكترونية وذلك باستخدام الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول مباشرا لخدمة "الأهلي نت"، ومن هذه الخدمات:

ـ فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين.

ـ طباعة كشف الحساب.

ـ إصدار بطاقات الدفع المقدم.

ـ تحديث البيانات.

ـ اشتراك في خدمة "الأهلي نت".

ـ الاشتراك في محفظة الفون الكاش و الـNBE Pay.

ـ شراء واسترداد الشهادات.

ـ إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات.

الخدمات المقدمة من خلال الشاشات التفاعلية:

ـ الاستعلام عن منتجات البنك.

ـ مشاهدة الفيديوهات الترويجية والإرشادية للمنتجات.

أماكن تواجد الخدمة

ـ سيتي ستارز، داخل سيتي ستارز مول، بوابة 6، مدينة نصر.

ـ بوينت 90، داخل بوينت 90 مول، الدور الأرضي، أمام الجامعة الأمريكية، التجمع الخامس.

ـ مول العرب، داخل مول العرب، بوابة 17، مدينة السادس من أكتوبر.

ـ سيتي سنتر الاسكندرية، داخل مول سيتي سنتر، أمام الدون تاون، الكيلومتر 6 طريق إسكندرية- القاهرة الصحراوي.

ـ سيتي سنتر الإسماعيلية، أمام المدخل الجانبي، مول سيتي سنتر.

ـ مول سيتي سنتر الغردقة، الوحدات رقم G 8 - 9 - 10 - 11 بالدور الأرضي بمول سيتي سنتر الغردقة.

ـ فرع نيو جيزة، ملحق نادي نيو جيزة الرياضي، مدينة السادس من أكتوبر، الجيزة.

ـ سيتي سنتر ألماظة، داخل مول سيتي سنتر ألماظة، بوابة 2، مصر الجديدة، القاهرة.

ـ فرع الرحاب 2، (e-Corner) الوحدة رقم 106 بالمنطقة التجارية، السوق الشرقي، الرحاب، القاهرة.

المطلوب للاستفادة من الخدمات المقدمة

ـ بطاقة الرقم القومي سارية فقط.