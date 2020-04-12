"إعلانات الصناعات": مبادرة المجموعة المتحدة أعطتنا قبلة الحياة

وجه أشرف خيري رئيس شعبة الإعلانات باتحاد الصناعات، الشكر لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، على مبادرة عمل حملة إعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية وذلك للإعلان عن الأعمال الدرامية والبرامج التي ستذاع على قنواتها في شهر رمضان المقبل.

وقال خيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "نشكر المجموعة المتحدة لدعمنا، لأننا تضررنا بسبب فيروس كورونا، وصناعة الإعلان تضررت بأكثر من 98%، لأننا تعرضنا لهذه الأزمة في فترة الرواج".

وأضاف: "الشركات لن تستطيع العمل بعد انتهاء الأزمة مباشرة، حيث ستحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستعادة عافيتها، وهذه الحملة أعطتنا قبلة الحياة".

وواصل: "هذه المبادرة قد تساعد الكثير من العملاء على أن تحذو حذوها، كما جرى إسقاط شهر إبريل من التعاقدات بين شركات الإعلانات وبعض الجهات مراعاة لظروف السوق، ومؤسسات الدولة بدأت تشعر بأزمة الصناعة".