شقيق متوفاة كفر الشيخ: صيادلة القرية وزعوا كمامات ورتبوا الجنازة

علق صلاح سالم شقيق سيدة كفر الشيخ، التي شهدت قرية شباس عمير، بمركز "قلين" جنازتها، فجر اليوم بعد إصابتها في مشهد رائع شهد احتراماً وإجلالاً من أهل القرية الذين خرجوا في مسافات متباعدة مرتدين الكمامات والقفازات لتشييعها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "شقيقتي تبلغ من العمر 61 سنة وتوفيت بعد نقلها للحجر الصحي بحميات كفر الشيخ بخمسة أيام ولا نعرف مصدر إصابتها بالفيروس حتى الآن وكانت تعاني أمراضاً مزمنة مثل الضغط والسكر".

ولفت إلى أن جميع المخالطين لحالة شقيقته المتوفاة تم إجراء الفحص لهم وهم أبنائها وثبتت سلبية تحاليل عيناتهم، موضحًا: "لم أخشَ أن تلقى شقيقتي في تشييع جنازتها مصير الطبيبة الراحلة في قرية شبرا البهو لأن دائرة الأقارب والمعارف لدينا وأهل القرية هم أناس ذو ثقافة عالية من الأطباء والمهندسين والمدرسين والقرية عموماً منخفضة الأمية".

وأردف: "عندما حدثت الوفاة هاتفتهم وطلبت منهم التحضير لصلاة الجنازة وقاموا بالإعداد لها وتفضل أهالي القرية من الصيادلة بتوزيع الكمامات والقفازات على المشيعين وتنظيم العملية بالمشهد الذي رأيتموه في مقطع الفيديو على السوشيال ميديا اليوم وراه العالم كله وهو مشهد متحضر يعكس الصورة المصرية الحقيقية وبشكر بلدنا كلها على تعاملهم المتحضر".