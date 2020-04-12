مستشار الوزراء: أي طوبة هتتحط هتتشال وهنعمل قضية في النيابة العسكرية

علق الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أي طوبة هتتحط هتتشال وهنعمل قضية تنظر في القضاء العسكري"، مؤكدًا أن ما كان يحدث في السنوات السابقة لن يعود مجدداً.

وأوضح يونس أن الدولة قطعت شوطا كبيرا جداً في إزالة التعديات على أراضي الدولة على مدار السنوات السابقة وأيضاً في تطوير المناطق العشوائية التي كان سكانها يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر، مشددًا على جاهزية الدولة ويقظتها، موضحا أن الدولة لن تسمح لأي شخص كائن من كان أن يحقق الثراء عبر التعدي على الأراضي والبناء المخالف.

وكشف يونس عن تعليمات رئيس الوزراء الذي شدد على أن "أي تعديات تتشال وماتخدوش بيهم شفقة ولا رحمة"، لافتًا إلى أن محافظات الدلتا شهدت تعديات على الأراضي الزراعية وأنه جارٍ إزالة هذه التعديات.