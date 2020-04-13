محافظ قنا: تطهير 603 منشآت و38 شارعا و4 مواقف أجرة ضد كورونا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده والوقف والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة المياه ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا بالأمس بتطهير 603 منشآت و38 شارع و4 مواقف لسيارات الأجرة و3 مواقع للعمل.

وأوضح الداودي أن المنشآت التي تم تطهيرها شملت 33 مؤسسة حكومية، 462 منزلا، و108 محال يأتي ذلك استمراراً لحملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.