"تحيا مصر": توصيل مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

قال محمد مختار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنه من خلال التواصل الدائم مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وإدارة الخدمات الطبية يتم الوقوف باستمرار على الاحتياجات المتطلبة لدعم القطاع الطبي.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم تدبير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي، ومن خلال الشراكة مع البنوك ورجال الأعمال يتم تدبير حالياً 124 جهاز تنفس صناعي إضافي للمستشفيات طبقاً للمواصفات التي تضعها هيئة الشراء الموحدة، لتدعيم القطاع الطبي في الوقت الحرج الذي نمر به.

وتابع، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تواجدنا في أكثر من محافظة لتوصيل المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة سواء في الشرقية، الغربية، الصعيد، لكي تكون خدماتنا متنوعة ما بين القطاع الصحي ودعم العمالة غير المنتظمة، بالإضافة للمشروعات التي تعمل بكامل كفاءتها لكي لا يتم التحميل على شيء مقابل شيء آخر.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم توزيع المواد الغذائية على قرية المعتمدية يتم ذلك بناء على التشارك من خلال قواعد البيانات المتاحة داخل الصندوق، بالإضافة لتحديثها المستمر مع القوائم الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي لكي يتم توجيه موارد الصندوق للمستحقين لذلك كان التسليم اليوم كان في حضور مسؤولي التضامن الاجتماعي داخل قرية المعتمدية وببطاقات الرقم القومي الخاصة بالأهالي.

وأضاف مختار أنه تم توفير المواد داخل المخزن، ويتم توصيل المواد التي تم توفيرها من خلال صندوق تحيا مصر إلى باب المنزل، مؤكداً أننا نكافح فيروس كورونا بإجراءات احترازية، فليس من المنطقي عمل تجمعات أو غيره في مكان معين لتسليم هذه المواد لذلك تم تسليمها من قبل عدد من المتطوعين.

وأوضح مختار أن آلية العمل داخل صندوق تحيا مصر باعتباره معاونا لأجهزة الدولة ومتضامنا دائما مع منظمات المجتمع المدني فلا بد من دراسة الاحتياجات الأساسية لكل منطقة قبل نزولها لذلك كان يوجد تواصل مع مديرية التضامن الخاصة بمنطقة المعتمدية بعد خضوعها للحجر الصحي من خلال مساعدة الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف مختار أنه بعد خضوع الأهالي للإجراء الاحترازي فمن الطبيعي تدبير مواد الإعاشة لهم طوال فترة الحجر الصحي لذلك تم عمل تنسيق مع مديرية التضامن وعدد من منظمات المجتمع المدني لكي يتم تقسيم الأدوار لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأهالي في القرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أنه تم توفير 10 أطنان من المواد الغذائية بالإضافة لـ2 طن ونصف من اللحوم لتلبية الاحتياجات، مشيراً إلى أنه يتم العمل بالتوازي في أكثر من محور بجانب محور مواجهة الكوارث والأزمات التي نعمل من خلاله على مواجهة فيروس كورونا وأيضاً تداعيات السيول التي تعرضت له البلاد في الفترة الأخيرة، وكان هناك تكليف رئاسي برصد 100 مليون جنيه هدفها أن يساعد الصندوق وزارة التضامن في تقليل الأثار التي نتجت عن هذه السيول ورعاية الأسر المتضررة وإعادة إعمار القرى المتضررة.