رئيس "اتصالات البرلمان" للمواطنين: لا تنساقوا وراء الشائعات

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها البعض على السوشيال ميديا بخصوص إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أهمية متابعة البيانات الرسمية لأنها تعبر عن الحقيقة والشفافية التي تتعامل بها الدولة ومؤسساتها في هذا الأمر.

وأوضح النائب في بيانه اليومي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن القليوبية سجلت بالأمس 8 حالات إيجابية جديدة ووفاة حالة من بهتيم لسيدة عمرها 65 عاما، مؤكدا أنه لا صحة لتسجيل حالات إيجابية ببعض قرى مركزي بنها وطوخ قائلا إنها لا تخرج عن كونها شائعات جرى ترويجها عبر السوشيال ميديا، وأن الحقيقة هي وجود 4 حالات اشتباه فقط وليست إيجابية، حالة من مركز بنها وحالة من مركز طوخ وحالتان من قريتي طنان وميت نما مركز قليوب.

وأشار النائب إلى أن الحالات الجديدة الليلة هي حالة لموظف بشركة مصر للصناعة والتجارة، 47 عاما، من كفر شكر شارع جمال عبدالناصر، وحالة لعامل 52 عاما، من ميت نما، كان مخالطا، وحالتين، سيدة 42 عامل، وطفلتها 9 أعوام، بمسطرد، مخالطين لحالات تم حجزها في الحجر الصحي وحالتين لعامل 49 عاما، شارع مهنى المؤنس بهتيم تحت الحجر الصحي الإجباري وابنته 17 عاما، وحالة لسيدة 31 عاما، مخالطة بأم بيومي أول شبرا الخيمة، وحالة لموظف 28 عاما، كان مخالطا لشقيقه المحجوز حاليا بالحجر الصحي ومقيم بهتيم.

وأكد النائب أن أجهزة الصحة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية خاصة في منطقة بهتيم ومتابعة الحجر على جميع المخالطين.