سعفان: نقف تقديرا للجيش الأبيض.. يحاربون نيابة عنا فيروسا قاتلا

أشاد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدور الأطقم الطبية في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ووقفوهم في الصفوف الأمامية للتصدي له ومنع انتشاره، حيث ذكر إنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور العاملين في المنظومة الطبية كافة، وأن جيش مصر الأبيض يقوم بدور كبير، "كلنا نقف لهم احتراماً على الدور الكبير الذى يقومون به، لهم منا كل التقدير والاحترام"، حيث إن كل العاملين في المنظومة الطبية يقاتلون الآن ويحاربون الفيروس القاتل نيابة عن الجميع.

وأضاف " سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن عملية صرف منحة الـ500 الجنيه، والتي ستبدأ اليوم الاثنين اتخذ تجاهها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 6 آلاف منفذ لصرف هذه المنح، مطمئنًا كل المصريين الذين سجلوا بياناتهم أنهم سوف يحصلون على المنحة إذا كانوا يستحقونها.

وتابع: "حتى في حال تخلفهم عن الموعد الذى تم تحديده لهم، ففي حال حدوث تخلف عن الموعد خصصنا 26 و27 و28 و29 أبريل لمن تخلفوا عن الصرف، وسوف تأتى لهم رسائل أخرى تحدد المكان والزمان الذى سيصرف منه"، موضحًا أن الذين سيحصلون على المنحة اليومً وصلت لهم الرسائل بالمكان والزمان اليوم، حيث لن تصل الرسالة لمن يستحقوا المنح إلا قبل يوم واحد من استحقاق الصرف.