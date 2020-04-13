القبض على مسجل يسرق السيارات بالونش لبيعها عبر مواقع التسوق الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل خطر احترف سرقة السيارات من خلال سحبها بونش، ثم عرضها للبيع على مواقع التسوق الإلكتروني.

وتبين تداول أحد الأشخاص على موقع تسوق إلكتروني سيارة مبلغ بسرقتها للبيع كخردة، وإيهام راغبي الشراء بأنها سيارة متهالكة بدون تراخيص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - بطاقة رقم قومي بإسم شخص آخر وكذا شهادة ميلاد بإسم آخر)، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بمحافظة البحيرة).

واعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقات السيارات بأسلوب "السحب" باستخدام سيارة ملك (عاطل آخر له معلومات جنائية مسجلة ، مقيم بمنطقة الزواية الحمراء بالقاهرة) وسبق ارتكابه عدد (6) حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (النزهة – عين شمس – الزيتون – الجيزة).

تم بإرشاده ضبط مالك السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، (4) سيارات مُبلغ بسرقتها، كما تم التوصل إلى عميل "حسن النية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام اعترف بشراء سيارتين من المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.