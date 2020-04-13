ضبط أحد الأشخاص بسوهاج وبحوزته قطع أثرية إثر الحفر والتنقيب بمسكنه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج وبحوزته بعض القطع الآثرية، ناتجة من أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت عن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (قطعة من الحجر الجيري عليها نقوش ورسومات، آنية من الفخار، معصرة زيوت من الحجر الجيرى، طبق من الجرانيت.. جميعها ترجع للعصر الروماني).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وأنها نتاج أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشي آثار المنطقة أفادت بأثريتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.