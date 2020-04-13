ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المطهرات الطبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع غير مرخص بالجيزة، لإنتاج المطهرات الطبية بإستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد (بمديرية أمن الجيزة) عقب تقنين الإجراءات من ضبط ثلاثة أشخاص (تاجر مواد بلاستيكية، عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مالكة مركز تجميل) لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات القياسية والصحية داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم، لإنتاج المطهرات المغشوشة والمقلدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق معرضين صحة المواطنين للخطر.

وضُبط بحوزتهم بالشقة (183) زجاجة معبأة كحول مطهر مخلوط بجيل مدون عليها إحدى العلامات التجارية، وكذلك عدد (2400) زجاجة معبأة جل مطهر مدون عليها إحدى العلامات التجارية.

كما تم ضبط العدد والأدوات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف، ومجموعة من الإستيكرات والعلامات المائية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات ونشاطهم غير المشروع في تصنيع المطهرات من خامات مجهولة المصدر، وأنها غير صالحة للاستخدام ووضع علامات عليها غير مسجلة بوزارة الصحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.