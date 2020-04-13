الصحة العالمية عن اكتشاف لقاح لكورونا: "نتمنى ألا نحتاج لسنوات"

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك وقت ليس بالقريب للتوصل إلى لقاح للقضاء على فيروس كورونا: "نتمني أن لا تتعدى السنوات".

وأضاف "جبور" خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع كافة الشركاء المعنيين للتوصل إلى لقاح في أقرب وقت، وهو غير المعلوم لدى أي شخص حتى الآن، موضحا أنه للإفصاح عن عقار للقضاء على الفيروس يجب أن يتم بعد استيفاء كل الشروط لإنتاج اللقاح من صحية واقتصادية وغيرها.

وأكد أن هناك فئات أكثر عرضة للفيروس من غيرهم مثل الإنفلونزا الموسمية: "الأطفال مع كبار السن، وبالخاصية الجديدة لفيروس كورونا الجديد تكون نسبة الإصابات لدى الأطفال قليلة، مع وجود عوارض طفيفة بكل العالم"، مشيرا إلى أن تطور المناعة في الأجسام حسب العمر هي السبب الرئيس لإصابة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وممن يعانوا من وجود مشكلات في المناعة والنساء الحوامل.