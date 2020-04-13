جبور: مصر من أول 4 بلدان في شرق المتوسط تستلم الكواشف الحرارية

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر كانت من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الحرارية لفيروس كورونا المستجد، مستعرضًا في ذلك أبرز المساعدات التقنية التي قدمتها المنظمة لمصر.

وأضاف جبور، خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، أن المنظمة نسقت مع قطاع الطب الوقائي لتحديث الخطة الوطنية للاستعداد والمواجهة وبإشراف مباشر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وتابع: "المنظمة قدمت التوجيه التقني للتحقيق في تتبع المخالطين، وشاركنا في التحقيق المتعلق بحالة المركب السياحي في أسوان، ووفرنا حزم المواد التدريجية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها في مراحل الاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا".

وأردف: "وفرنا المعدات الحماية الشخصية، ورسائل ومواد توعوية لتوعية المجتمع ومكافحة المفاهيم الخاطئة بما فيها الوصمة، كما أننا سشعدان مصر على تنمية القدرات الخاصة بالتواصل في أثناء المخاطر، وكيفية إشراك المجتمع المحلي خلال الطوارئ المرتبطة بالصحة العامة".

وأكد: "دعم إدارة الترصد بالوزارة لتحديث القائمة اليومية لجميع الإصابات المؤكدة، ونستلم قائمة يومية بالحالة الإيجابية للمنظمة بكل المعلومات، حسب الاستمارة التي حضرناها.. قيادة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة لوضع خطة الاستعداد والاستجابة التابعة للأمم المتحدة لدعم الحكومة المصرية في مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى شركاء التنمية".