"المعلم سردينة" ينصح المصريين بالبقاء في المنزل لمواجهة كورونا

حرص الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، على توجيه النصائح للمصريين، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مستغلًا شخصيته الشهيرة "المعلم سردينة"، والتي قدّمها في مسلسله الشهير "لن أعيش في جلباب أبي".

ونشر الكاتب الصحفي محمود التميمي، صاحب فكرة إعادة إحياء الشخصية من جديد، في الوقت الراهن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع صوتي لـ"أبو زهرة" يوجه نصائحه للمواطنين، بقوله: "خليك في بيتك.. علشان بلدك.. علشان أهلك.. علشان الخطر جاي".

وكشف "التميمي" كواليس الفكرة والعمل عليها، قائلًا: "خطرت لي فكرة لدعم حملات البقاء في البيت بصوت محبب للجمهور صادق ورخيم.. اتصلت بالفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة وعرضت عليه الفكرة و طلبت منه تسجيل أكثر من نص بصوته على واتساب والراجل مشكور رحب وبعت لي".

وتابع: "مونتاچ الفيديو بالكامل على الموبايل.. 38 ثانية ولكن اتسليت فيهم 4 ساعات في زمن الحظر.. عايز رأيكم.. وأهو الواحد بيسلي وقته وبيعمل حاجة بيحبها".