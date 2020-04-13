رئيس "خارجية النواب" يطالب بتطبيق الحظر الشامل يوم شم النسيم

طالب النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة بدراسة تفعيل الحظر الشامل يوم شم النسيم منعا للتكدس والتجمعات وحفاظا على المواطنين في ضوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا .

وقال في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، بمجلس النواب "أرى أنه لابد من الإغلاق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع التجوال لهذا اليوم بأكمله أو لساعات أطول حفاظا على أرواح المواطنين وحتى تجتاز مصر تلك المرحلة الحرجة" .

وأضاف درويش أن التجارب الدولية في مواجهة تلك الجائحة حافلة بقرارات مشابه لمد ساعات حظر التجوال أو تطبيق الحظر الشامل ليوم أو أكثر في جميع المناطق التي تنتشر بها التجمعات .

ونوه كريم درويش لأهمية استمرار أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة في رسالتها التوعوية والتثقيفية لدعوة المواطنين لمنع التجمعات والتكدسات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومعايير الصحة العامة باعتبار أن التوعية والتزام المواطنين هو السبيل لمساعدة الدولة في رسالتها لمكافحة فيروس كورونا .

واختتم "درويش" بتقديم التهنئة للمصريين بمناسبة الأعياد .