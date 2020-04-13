إزالة 51 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بـ3 مراكز ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إزالة 51 حالة تعد في المهد، على أراض زراعية وأملاك دولة.

وأوضح المحافظ إزالة 37 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية سنور بمركز بني سويف، و6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى اقفهص، وصفط الخرسا، والفنت الغربية بمركز الفشن، و8 حالات على مساحة 950مترًا من أراضي أملاك الدولة بقرية منشأة طاهر مركز اهناسيا،إضافة إلى إيقاف حالة بناء مخالف بقرية قمبش مركز ببا.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.