صرف 8 ملايين جنيه لـ3487 مستفيدا من المعاش بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، استئناف صرف المعاشات على مستوى جميع مكاتب البريد، والتي جرى تدعيمها بمقاعد ومظلات للوقاية من الشمس، والموزعة على مراكز المحافظة الإدارية الخمسة بقراها.

وأضاف المحافظ، أنه حتى الآن جرى صرف معاشات 3487 مستفيدًا من خلال مكاتب البريد الموزعة على القرى والمدن، بقيمة 8 ملايين جنيه، وجاري استكمال صرف المستحقات خلال شهر أبريل، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة مدعومة بخطوط ساخنة يُجرى من خلالها متابعة تلقي الشكاوى، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة عمليات صرف المعاشات وإزالة جميع العقبات.

وأكد المحافظ أنه يجرى صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة 3 شهور، وذلك من مكاتب البريد لسرعة وصول المنحة إلى العمالة المستحقة، في إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال خلال أزمة فيروس كورونا، وتضافر جميع الجهود لحماية العمال.