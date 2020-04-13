شعراوي يستجيب لشكاوى تأخر صرف منحة العمالة غير المنتظمة في الجيزة

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة.

وتفقد الوزير والمحافظ، عددا من المدارس بمنطقة إمبابة ومن بينها مدرسة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالجيزة.

وخلال الجولة اطمأن "شعراوي" على انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد، وذلك في ظل اتخاذ حزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة إلى بعض مطالب المواطنين الخاصة بتأخر إجراءات الصرف لبعض الوقت، وعلى الفور جرى حل المشكلة والانتظام في صرف المنحة للمستحقين، وقدم المواطنون الشكر لوزير التنمية المحلية.

وأشار شعراوي، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات إجراءات صرف المنحة، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات، والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عوائق، لافتا إلى أنه يجري إعداد تقرير يومي بالوضع في المحافظات بنهاية كل يوم من أيام الصرف.

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على ضرورة توفير مقاعد مخصصة متباعدة للانتظار خارج كل نقطة صرف، وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حتى لا يحدث أي تزاحم أو تكدس، ووجود مسافات آمنة بينهم في منافذ الصرف حفاظاً على صحة المستحقين.

وناشد الوزير، المستحقين، بعدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا في اليوم المحدد لهم بالرسالة منعاً للتزاحم وحرصاً على سلامتهم.

جدير بالذكر أن المستحقين للصرف جرى تسجيلهم عبر موقع وزارة القوى العاملة، وتصل للمسجل رسالة تحدد موعد ومكان الصرف، وسيجري الصرف لكلل شخص في الموعد المحدد له وفقاً للرسالة، على أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها وهاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة التي تحدد موعد ومكان الصرف، ويمكن للمواطنين الاستفسار من الخط الساخن 142 عن مدى استحقاقهم للمنحة من عدمه.