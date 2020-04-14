عزل 5 من أسرة مصاب جديد بكورونا في السويس

قال الدكتور تامر البوهي، نقيب الأطباء بالسويس، إن إدارة مستشفى الصدر، حجزت 5 أفراد من أسرة عامل بإحدى شركات الأسمدة بالعين السخنة، بعد ثبوت إيجايبة إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى 15 مايو للعلاج.

وأضاف "البوهي"، أن الحالة المصابة كان يرافق زوجته للعلاج بمعهد الأورام بالقاهرة، وعندما علم بوجود إصابات بالمعهد فى الفترة الماضية بعرض نفسه على المختصين وقام بعزل نفسه 12 يومًا، لكن في اليوم الأخير أخذ الأطباء عينه منه، وتبين إيجابيتها.

وأضاف نقيب أطباء السويس، أن الأجهزة المعنية عزلت 5 أفراد من أسرته، من بينهم زوجته وأولاده، والسائق الذي قام بنقلهم لمستشفى الأورام، وتم أخذ عينات منهم جميعًا لتحليلها.