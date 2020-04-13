فيديو.. صاحب شركة سياحة: 470 ألف شخص أدوا العمرة العام الماضي

قال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، إن عدد من قام بأداء العمرة العام الماضي 470 ألف معتمر، وعدد من سافر هذا العام حتى تعليق رحلات العمرة في حدود 340 ألف، مشيرًا إلى أنه من المفترض أداء 60 ألف شخص العمرة في شهر شعبان ونصف رجب، و100 ألف في شهر رمضان كما هو معتاد.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، دعمه لكافة المبادرات التي تدعم الدولة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن مايقرب من مليون 800 ألف شخص كان مقرر تنظيم رحلات سياحية لهم لجميع أنحاء العالم، وهؤلاء مطالبون بالتبرع أيضًا لدعم جهود مواجهة الفيروس.

وتابع "شيحة" أنه لايمكن السماح بالحج بدون وجود أمصال واقية تحمي التجمعات من الفيروس "لايمكن للسعودية قبول تفشي المرض بين شعبها، أو تصدير المرض لدول العالم، وحتى اللحظة الراهنة سيكون الحج هذا العام صعب جدًا".

وأوضح "شيحة"، أن موسم العمرة انتهى تقريبًا، لأن العمرة تنتهي بنهاية شهر رمضان.